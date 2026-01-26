Gasperini compie 68 anni, la Roma su Instagram: "Auguriamo al nostro Boss un felice compleanno" (FOTO)

Giornata speciale per Gian Piero Gasperini, il quale compie proprio oggi 68 anni. L'allenatore della Roma non è riuscito a regalarsi una notte in solitaria al terzo posto in classifica, ma nella serata di ieri ha comunque (parzialmente) spezzato la maledizione legata agli scontri diretti e ha pareggiato 1-1 contro il Milan. Arrivato in estate nella Capitale, Gasp ha lasciato l'Atalanta dopo nove stagioni e in 30 partite alla guida della Roma ha ottenuto 19 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte. In Serie A i giallorossi si trovano in terza posizione con 43 punti in 22 giornate (come il Napoli), mentre in Europa League sono sesti a quota 15 a una giornata dal termine della fase campionato. "Augurando al nostro Boss un felice compleanno", il messaggio della Roma su Instagram.



