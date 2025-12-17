X, la Roma ricorda il primo gol di Delvecchio in maglia giallorossa: "30 anni fa contro il Napoli" (VIDEO)

La Roma celebra Marco Delvecchio e lo fa a esattamente 30 anni di distanza dal suo primo gol con la maglia giallorossa. Il 17 novembre 1995 il leggendario attaccante fu l'assoluto protagonista di una sfida in casa del Napoli: al 66' entrò in campo con il risultato di 0-1 per la Roma grazie al gol di Thern e dopo quattro minuti dal suo ingresso realizzò la rete del raddoppio con uno splendido mancino al volo. La gioia di Super Marco durò poco a causa dell'espulsione rimediata all'80', ma la Roma riuscì comunque a vincere 0-2. "30 anni fa la nostra ?????? Delvecchio segnava contro il Napoli il suo primo gol con la Roma - il ricordo della Roma su X -. SuperMarco".

