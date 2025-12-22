Clicky

X: la Roma ricorda il leggendario Ghiggia a 99 anni dalla nascita (FOTO)

22/12/2025 alle 11:54.
La Roma ricorda il leggendario Alcides Ghiggia nel giorno del suo compleanno. Nato il 22 dicembre 1926 a Montevideo (capitale dell'Uruguay), l'esterno destro vestì la maglia giallorossa dal 1953 al 1961 e in 213 presenze mise a segno 19 reti. Inserito nella Hall of fame del club capitolino, fu il protagonista del "Maracanazo": fu proprio lui a segnare il definitivo 2-1 al minuto 79 e a regalare il Mondiale 1950 all'Uruguay in casa del Brasile davanti ai 200.000 spettatori presenti al Maracana. "Il 22 dicembre 1926 nasceva Alcides Ghiggia - il messaggio della Roma su X -. 213 presenze e 19 gol in giallorosso, Hall of Fame, eroe della finale di Coppa del Mondo 1950".