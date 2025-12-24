Clicky

VIDEO - L'iniziativa della Roma per Natale: i piccoli tifosi disegnano i loro idoli sul tram giallorosso

24/12/2025 alle 10:55.
as-roma-christmas-express

In vista del Natale la Roma ha lanciato una bellissima iniziativa che ha coinvolto tanti piccoli tifosi. Ben 200 bambini hanno viaggiato a bordo dell'AS Roma Christmas Express, il tram a tinte giallorosse, e hanno realizzato dei disegni per i calciatori. Le raffigurazioni sono state esposte nel tunnel dello Stadio Olimpico in occasione di Roma-Como e per annunciare la formazione sui social fu usata una grafica con alcuni di questi disegni.