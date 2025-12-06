Totti: l'emozione dell'ex capitano di fronte agli scarpini indossati il giorno del suo addio al calcio (VIDEO)

Francesco Totti in questi giorni è a Washington, insieme ad altre leggende del calcio, in occasione del sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico. L'ex capitano ha anche partecipato ad un evento Nike dove sono stati esposti gli scarpini indossati nel giorno del suo addio al calcio. A tal proposito è diventato virale un video che immortala l'ex 10 ammirare con emozione e nostalgia quelle che sono state le sue ultime scarpe da gioco.



