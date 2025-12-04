Svilar eletto "Player of the Month": è lui il miglior giallorosso di novembre

I tifosi hanno emesso il loro verdetto: è Mile Svilar il miglior giocatore della Roma del mese di novembre. A comunicarlo è stato lo stesso club giallorosso attraverso i propri canali social.

Il portiere si è aggiudicato il premio di "Player of the Month" grazie a una serie di prestazioni di alto livello che hanno contribuito in modo decisivo agli ottimi risultati della squadra di Gasperini.

? Player of the Month ?



Avete scelto Mile Svilar come miglior giallorosso di novembre! ?#ASRoma pic.twitter.com/LX2SWe8hKB — AS Roma (@OfficialASRoma) December 4, 2025



