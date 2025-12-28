Clicky

Social, la Roma ricorda Fulvio Bernardini a 120 dalla nascita (FOTO)

28/12/2025 alle 10:18.
La Roma ricorda Fulvio Bernardini a 120 dalla sua nascita. Il club giallorosso ha pubblicato su X una foto e un post che recita così: "120 anni fa nasceva Fulvio Bernardini. Stella luminosissima della Roma di Campo Testaccio, modello di rigore morale ed etica sportiva, il "Dottore" ha incarnato l'essenza romanista. 303 presenze e 47 gol in giallorosso. Hall of Fame".