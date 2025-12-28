Social, la Roma ricorda Fulvio Bernardini a 120 dalla nascita (FOTO)

La Roma ricorda Fulvio Bernardini a 120 dalla sua nascita. Il club giallorosso ha pubblicato su X una foto e un post che recita così: "120 anni fa nasceva Fulvio Bernardini. Stella luminosissima della Roma di Campo Testaccio, modello di rigore morale ed etica sportiva, il "Dottore" ha incarnato l'essenza romanista. 303 presenze e 47 gol in giallorosso. Hall of Fame".

1⃣2⃣0⃣ anni fa nasceva Fulvio Bernardini ?



? Stella luminosissima della Roma di Campo Testaccio, modello di rigore morale ed etica sportiva, il "Dottore" ha incarnato l'essenza romanista



? 303 presenze e 47 gol in giallorosso



? Hall of Fame ?#ASRoma pic.twitter.com/fGBX2UGkRP — AS Roma (@OfficialASRoma) December 28, 2025



