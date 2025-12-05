Social, Gollini e Soulé scelgono il re degli attaccanti tra le leggende della Serie A (VIDEO)

Un siparietto social pubblicato dalla Roma vede protagonisti Matías Soulé e Pierluigi Gollini, impegnati nel gioco "This or That" per comporre l'attacco di un'ipotetica squadra di leggende della Serie A. I due compagni, sfidati dal videogioco EA Sports FC, si sono cimentati in una serie di "scontri diretti" tra bomber iconici.

Dopo aver dovuto scegliere tra nomi del calibro di Völler, Milito, Shevchenko, Van Basten e Ibrahimovic, la sfida finale ha messo di fronte due mostri sacri: Ronaldo "Il Fenomeno" e Diego Armando Maradona. Di fronte a questa scelta, l'argentino Soulé non ha avuto dubbi, esclamando "Diegote! Diego Armando Maradona!" e incoronando di fatto il Pibe de Oro come vincitore del gioco.

Una squadra di sole leggende ?

È veramente difficile scegliere tra i giocatori del Serie A Classic XI ?https://t.co/cY0mr1dVWn@EASPORTSFC @EASPORTSFCIT #ASRoma pic.twitter.com/PouiHKxFQZ — AS Roma (@OfficialASRoma) December 5, 2025



