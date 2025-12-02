Serie A Classic XI: El Shaarawy e Gollini sfidano Soulè e Ghilardi nella costruzione della miglior formazione all time (VIDEO)

El Shaarawy e Gollini hanno sfidato Soulè e Ghilardi nella costruzione del miglior Serie A Classic XI con le cards di FC26. Partono proprio El Shaarawy e Gollini, che scelgono Buffon tra i pali. Soulè e Ghilardi rispondono con Van der Sar. Il dubbio di Ghilardi era se scegliere un centrale o un terzino per la sua formazione, non si è fatta attendere la risposta dell'avversario Gollini: "Gli attacchi vincono le partite ma le difese vincono i campionati"

Questo alla fine l'11 scelto da Gollini ed El Shaarawy: Buffon; Cafù, Nesta, Maldini, Zanetti; Gullit, De Rossi, Kakà; Ronaldinho, IbrahImovic, Maradona.

Soulè e Gollini rispondono con: Van de Sar; Zambrotta, Cannavaro, Desailly, ROberto Carlos; Zidane, Pirlo, Sneijder; Henry, Ronaldo, Totti.

El Shaarawy-Gollini o Soulé-Ghilardi: chi ha costruito il miglior Serie A Classic XI? ⚽?



