"Roma, Roma, Roma": il vinile disponibile in versione standard e limited edition (FOTO e VIDEO)

05/12/2025 alle 13:31.
Torna in vendita in tutti gli store il 45 giri di Antonello Venditti con inciso "Roma, Roma, Roma", il coro che accompagna i giallorossi e che fa vibrare i cuori di tutti i tifosi romanisti.

Ad annunciarlo la stessa Roma con un comunicato ufficiale e con l'annuncio sui social, tramite i quali sono trapelate non solo le immagini del prodotto ma anche e soprattutto la meravigliosa melodia del coro.

Due le versioni in vendita per i tifosi, quella standard e quella limited edition: "La melodia, le parole e l'armonia che da 50 anni ci uniscono in un'unica voce e un solo grande cuore giallorosso".