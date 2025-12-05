"Roma, Roma, Roma": il vinile disponibile in versione standard e limited edition (FOTO e VIDEO)

Torna in vendita in tutti gli store il 45 giri di Antonello Venditti con inciso "Roma, Roma, Roma", il coro che accompagna i giallorossi e che fa vibrare i cuori di tutti i tifosi romanisti.

Ad annunciarlo la stessa Roma con un comunicato ufficiale e con l'annuncio sui social, tramite i quali sono trapelate non solo le immagini del prodotto ma anche e soprattutto la meravigliosa melodia del coro.

Due le versioni in vendita per i tifosi, quella standard e quella limited edition: "La melodia, le parole e l'armonia che da 50 anni ci uniscono in un'unica voce e un solo grande cuore giallorosso".

?“Roma Roma Roma” torna su vinile a 50 anni dalla pubblicazione! ?



? L’incisione originale di Antonello Venditti ➕ la versione live dell'Olimpico su 45 giri classico e uno in edizione limitata a forma di Lupetto ?



Acquista ora!

https://t.co/3SF5W1fNkR#ASRoma pic.twitter.com/vWLAwtjE0t — AS Roma (@OfficialASRoma) December 5, 2025





