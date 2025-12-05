Pisilli racconta l'esordio con la Roma: "Mourinho mi disse: ti caghi se ti metto?" (VIDEO)

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Niccolò Pisilli ha ricordato il momento del suo esordio con la Roma e il modo in cui l'allora allenatore giallorosso Josè Mourinho gli ha comunicato che sarebbe sceso in campo per la prima volta con addosso la maglia giallorossa.

Il centrocampista ha raccontato così l'esordio, arrivato il 6 maggio 2023 all'Olimpico contro l'Inter: "Prima del mio esordio facemmo rifinitura e poi c’era il ritiro, quindi dormivamo lì. Dopo l’allenamento Mourinho venne da me e mi disse “ti caghi se domani ti metto?”. Avevo un po’ questa speranza, però ovviamente non mi aspettavo nulla, era la mia seconda convocazione.

Mourinho era un allenatore molto attento ai giovani, veniva spesso a vedere la primavera, e noi che eravamo in primavera respiravamo di essere osservati, e ogni partita era un’occasione per farsi vedere, spesso venivamo chiamati per gli allenamenti.





Mi reputo molto fortunato perchè in quegli anni c’era un mister che dava tanta importanza alla primavera, ha fatto esordire tanti giovani e penso sia la cosa migliore che Mourinho potesse fare da allenatore della prima squadra" per un ragazzo che giocava con la primavera e aspirava alla prima squadra".