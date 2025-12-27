Liverpool-Wolverhampton: i figli di Diogo Jota in campo con van Dijk. E arriva il "cuore" di Tsimikas su Instagram (FOTO)

Ad Anfield, teatro della partita tra Liverpool e Wolverhampton, è andata in scena una splendida iniziativa. Durante l'ingresso in campo delle due squadre Virgil van Dijk, capitano dei Reds, ha tenuto per mano due dei figli di Diogo Jota, calciatore di entrambi i club scomparso il 3 luglio a causa di un incidente stradale. Il Liverpool ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dei piccoli Dinis e Duarte insieme a van Dijk e il terzino della Roma Kostas Tsimikas, legatissimo a Jota ed ex compagno di squadra nei Reds, ha condiviso lo scatto accompagnandolo con un cuore come didascalia.