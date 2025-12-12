La Roma celebra Rui Patricio: "Quella Coppa è per sempre, in bocca al lupo per il futuro" (VIDEO)

Ieri Rui Patricio ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato. E la Roma, sui suoi canali social, ha celebrato il portoghese condividendo un video delle sue migliori parate in giallorosso, con particolare riferimento alla finale vinta di Conference League in cui fu protagonista. "Quella Coppa è per sempre, in bocca al lupo per il futuro Rui", ha scritto il club.

Quella Coppa è per sempre ?



In bocca al lupo per il futuro, Rui ??❤️#ASRoma pic.twitter.com/FJKiidaXCU — AS Roma (@OfficialASRoma) December 12, 2025



