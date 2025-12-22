Instagram, Wesley sfida un amico a basket: chi perde paga...con i piegamenti (VIDEO)

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Wesley ha sfruttato questi giorni di pausa concessi da Gasperini per passare alcuni giorni in compagnia di amici e familiari. Il terzino giallorosso si è divertito anche con il basket, come mostrato da un video pubblicato dalla moglie su Instagram. Il giocatore ha sfidato un amico a pallacanestro, ma con una scommessa: chi perde paga con dei piegamenti sulle braccia. Il brasiliano, dopo aver vinto la prima sfida, ha poi dovuto scontare la penitenza.

