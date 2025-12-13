Instagram, Wesley senza sosta: a casa lavoro extra con il fisioterapista (FOTO)

Wesley è pronto a tornare in campo con la maglia giallorossa. Il laterale brasiliano, impiegato a destra e a sinistra da mister Gasperini, è stato fermo negli ultimi giorni a causa di una contrattura, ma il lavoro per tornare subito al meglio prosegue anche a casa. Il fisioterapista Kaine Guedes Escobar ha pubblicato due storie su Instagram con Wesley intento a svolgere degli esercizi. "Andiamo", il messaggio.