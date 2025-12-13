Instagram, Rui Patricio dopo il ritiro: "Ho dato tutto quello che avevo. Grazie ai club in cui ho giocato e ai loro tifosi" (FOTO)

Rui Patricio ha deciso di appendere i guanti al chiodo all'età di 37 anni dopo essere rimasto svincolato in seguito all'esperienza all'Al-Ain e tramite un lungo messaggio pubblicato su Instagram ha ringraziato tutti i club in cui ha giocato: "Oggi chiudo un capitolo molto speciale della mia vita, con il cuore pieno di orgoglio e gratitudine. Perché tutto è iniziato molto presto, a Marrazes, quando avevo 8 anni ed ero un bambino che sognava di diventare un calciatore. A 12 anni sono arrivato allo Sporting, dove ho trascorso 18 anni della mia vita! Sono cresciuto come giocatore e come uomo, ho imparato dei valori e ho vissuto momenti che mi hanno segnato per sempre! Grazie mille Sporting!

Un ringraziamento molto speciale anche a tutti gli altri club in cui ho giocato e ai loro tifosi, Wolverhampton, Roma, Atalanta e Al Ain, per l'affetto e il rispetto che mi hanno dimostrato! A tutti gli allenatori, lo staff e i colleghi che hanno fatto parte del mio percorso, in tutti i club che ho rappresentato, grazie mille!

Alla Nazionale portoghese e a tutti i portoghesi, è stato un enorme orgoglio rappresentare il Portogallo. Le conquiste che abbiamo vissuto insieme, in particolare gli Europei del 2016, rimarranno per sempre nella mia storia e nel mio cuore.

Grazie alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli che sono sempre stati il mio punto di riferimento e la mia forza.

Ho dato tutto quello che avevo al calcio e ora appendo i guanti al chiodo dopo aver fatto il mio dovere. Sono molto felice!

Grazie, calcio. Grazie, Portogallo".