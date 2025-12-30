Instagram: pranzo in compagnia per Totti e Baggio sulle note di 'O Saracino (VIDEO)

Parata di stelle a Dubai, dove alcune leggende del calcio si sono incontrate per il World Sports Summit. Tra queste anche Francesco Totti e Roberto Baggio. I due, inoltre, hanno anche passato qualche ora in più insieme per un pranzo in compagnia tra risate e musica napoletana. Come immortalato da Noemi Bocchi, infatti, durante il pranzo i due ex campioni sono stati intrattenuti da alcuni artisti partenopei sulle note di 'O Saracino.



