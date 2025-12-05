Instagram, la reunion della Roma dello scudetto. Da Totti a Cafù. Candela: "Un'ottima annata"

Alcuni degli elementi della Roma che vinse lo Scudetto nella stagione 2000/2001 si sono ritrovati a Washington. Dopo la foto pubblicata ieri con alcuni dei campioni degli anni passati, Vincent Candela ha riproposto un altro scatto che ha subito fatto scattare una nostalgia a tutti i tifosi romanisti. Nella foto, oltre al francese, ci sono Francesco Totti, Vincenzo Montella, Gabriel Omar Batistuta e Cafù, assoluti protagonisti dell'ultimo Scudetto giallorosso targato Fabio Capello. Poi la descrizione: "Un'ottima annata".



