Instagram, la dedica di Balagie Darboe al cugino Bah per la prima convocazione: "Orgoglioso di te" (FOTO)

Una gioia condivisa che arriva direttamente dal cuore del settore giovanile. Balagie Darboe, terzino classe 2008 della Roma Under 18, ha voluto celebrare sui social un momento speciale per suo cugino Muhammed Bah.

In occasione della partita contro il Como, il giovane centrocampista classe 2007 ha ricevuto la sua prima convocazione in prima squadra. Per immortalare l'evento, Darboe (fratello dell'ex giallorosso Ebrima, ora al Bari) ha pubblicato una storia social che inquadra il maxischermo dell'Olimpico proprio mentre viene annunciato il nome di Bah tra i giocatori a disposizione. La dedica è semplice e carica di affetto: "Orgoglioso di te, fratello".