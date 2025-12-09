Instagram, il messaggio di Zaniolo a De Rossi: "Sei una persona speciale, grazie per tutto quello che hai fatto per me"

Dopo il bel siparietto che ha visto protagonisti Zaniolo e De Rossi durante Udinese-Genoa, con le telecamere che durante un calcio di punizione hanno ripreso il tecnico del Grifone dire qualcosa al classe 1999, l'ex calciatore giallorosso ha voluto ringraziare DDR. Questo il messaggio: "Sono però felicissimo di aver potuto rincontrare una persona così tanto speciale come te! Ti ringrazio per le parole che hai detto sia prima che dopo la partita e per tutto quello che hai fatto per me! Ti auguro veramente il meglio".



