Instagram, Candela e il ritorno di De Rossi all'Olimpico: "Hanno vinto numeri ed emozioni. Grande Dani e grande Roma". Nainggolan celebra DDR con cuori giallorossi (FOTO)

La Roma domina e batte 3-1 il Genoa di De Rossi grazie ad un primo tempo perfetto e impreziosito dalle reti di Soulé, Koné e Ferguson. Al termine della partita Vincent Candela, leggenda del club giallorosso, ha pubblicato un messaggio su Instagram dedicato anche a DDR: "Grande vittoria, grande partita e grande squadra. Il calcio è fatto di numeri ma anche di emozioni e questa sera vincono entrambe. Grande Dani e grande Roma".





Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma e compagno di squadra di De Rossi, ha seguito la partita da casa e ha voluto condividere su Instagram il momento in cui DDR si è recato sotto la Curva Sud per salutare i suoi vecchi tifosi. Ad accompagnare il video tanti cuori giallorossi.