Instagram, il bentornato di Soulé ad Angeliño: "È tornato il mitico" (FOTO)

Il rientro in gruppo di Angeliño dopo circa due mesi di stop viene celebrato anche dai compagni di squadra. A dare il bentornato social al terzino spagnolo è stato Matías Soulé, che ha voluto condividere la gioia per il suo ritorno in campo.

L'argentino ha pubblicato una storia social che lo ritrae al fianco di Angeliño durante l'allenamento odierno. Ad accompagnare lo scatto, il suo messaggio di bentornato: "È tornato il mitico".