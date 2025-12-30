Instagram, Ferguson: "Chiudere il 2025 con l'unico modo sensato". Dybala: "Grande vittoria insieme alla nostra gente". Mancini: "Grande gruppo"

Grande vittoria della Roma sul Genoa: un 3-0 che rilancia la squadra di Gasperini al quarto posto. Tra i protagonisti anche Evan Ferguson, autore del terzo gol. Così l'irlandese dopo la partita su Instagram: "Chiudere il 2025 con un l'unico modo sensato. Forza Roma!"
Buona prestazione anche per Paulo Dybala: "Finiamo l’anno alla grande con una grande vittoria insieme alla nostra gente!! Forza Roma". Come il francese, Zeki Celik: "Termina il 2025 con una vittoria. Ci vediamo nel 2026"
Anche Matias Soulè, autore del gol del vantaggio, ha commentato la vittoria su Instagram: "Termina l'anno con una vittoria forza Roma"
Prestazione superlativa anche di Manù Konè, che ha scritto: "La storia di finire bene l'anno, gloria a Dio".
Gianluca Mancini ha elogiato invece la prestazione della squadra: "Una vittoria importante, un grande gruppo. Avanti Roma!"