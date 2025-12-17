Instagram, El Shaarawy esalta l'incontro con Banfi: "È stato un enorme piacere. Grande Lino"

Oggi a Trigoria durante l'allenamento, la Roma ha ospitato la visita di Lino Banfi. L'iconico attore ha fatto un tour all'interno del centro sportivo Fulvio Bernardini e poi ha scattato varie foto con i giocatori. Tramite il proprio profilo Instagram, Stephan El Shaarawy ha commemorato l'incontro pubblicando sulle storie una foto insieme a Banfi: "È stato un enorme piacere. Grande Lino".