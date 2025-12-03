Addio a Maurizio Thermes: giocò nella Roma tra il 1958 e il 1960. Il club: "Ci stringiamo al dolore della famiglia"

Lutto in casa giallorossa: addio a Maurizio Thermes, scomparso oggi all'età di 86 anni. Thermes, di ruolo centrocampista, indossò la maglia della Roma tra il 1958 e il 1960. Lo rende noto il club giallorosso pubblicando su X il suo cordoglio: "L'AS Roma piange la scomparsa di Maurizio Thermes, che vestì la nostra maglia tra il 1958 e il 1960. Il Club si stringe al dolore della famiglia".
L'AS Roma piange la scomparsa di Maurizio Thermes, che vestì la nostra maglia tra il 1958 e il 1960.
Il Club si stringe al dolore della famiglia. pic.twitter.com/Ci2BAOjm8F
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 3, 2025