X, il ricordo della Roma per Gigi Proietti: "Artista straordinario, romanista vero"

Il 2 novembre di 5 anni fa, ci lasciava Gigi Proietti. Romano e romanista, l'attore e comico ha lasciato un'eredità importantissima ed è passato alla storia per i suoi numerosi sketch e spettacoli. Nel giorno in cui ricorre la sua scomparsa, la Roma ha deciso di omaggiarlo tramite il suo profilo social: "Nato e scomparso lo stesso giorno, il 2 novembre. A distanza di 80 anni tra l'una e l'altra data. Anche in questo Gigi Proietti è stato unico. Artista straordinario, romanista vero".

https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1984909170722910262