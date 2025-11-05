VIDEO - Pellegrini e la battuta sui gol al derby davanti la Nord: "Uno sotto la Sud me lo fate fare?"

Lorenzo Pellegrini torna a parlare e si racconta in una lunga intervista a Il Romanista . Il centrocampista della Roma si è soffermato anche sulle reti realizzate nel Derby della Capitale e ha scherzato sul fatto di aver sempre segnato sotto la Curva Nord: "Il quinto gol? Ci proviamo, che dobbiamo fare... Ma uno sotto la Sud me lo fate fare? - dice ridendo il numero 7 al momento della consegna del poster dedicato alle sue quattro reti contro la Lazio -. La tradizione sotto la Nord è bella per voi, a me piacerebbe segnare e continuare la corsa...".



