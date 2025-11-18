VIDEO - La Roma ricorda il derby vinto 8 anni fa con i gol di Perotti e Nainggolan

Il 18 novembre 2017, esattamente otto anni fa, andò in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale e a vincerlo fu la Roma per 2-1. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, al 49' Diego Perotti stappa la gara su rigore e cinque minuti più tardi Radja Nainggolan firma il raddoppio con una conclusione rasoterra dal limite dell'area. Inutile la rete realizzata da Ciro Immobile al 72' dal dischetto. "18 novembre 2017, Perotti e Nainggolan: il derby è nostro", la didascalia che accompagna il video pubblicato dalla società giallorossa.

