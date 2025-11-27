VIDEO - La gioia di El Aynaoui: "Sono contento per il mio primo gol. Forza Roma!"

Prima gioia per Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino, protagonista assoluto della serata di Europa League contro il Midtjylland, ha affidato ai canali social del club le sue emozioni dopo aver siglato la sua prima rete in maglia giallorossa. Subito dopo la vittoria, la Roma ha pubblicato un breve video in cui il giocatore si rivolge direttamente ai sostenitori con un grande sorriso: "Ciao tifosi, sono contento per questo primo goal con la maglia della Roma. Forza Roma!".



