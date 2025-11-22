"Un rosso alla violenza": Svilar e la compagna June si schierano contro la violenza di genere (FOTO)

La Lega Calcio e WeWorld hanno rinnovato, anche quest’anno, il loro impegno promuovendo la 9ª edizione della propria Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA, per opporsi e combattere ogni forma di violenza e sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle donne. Anche Mile Svilar e la compagna June si sono schierati a favore di questa iniziativa, come dimostra l'ultimo post su Instagram dell'account della Serie A a promuovere la campagna.

In occasione della 12ª giornata, inoltre, e in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, tutti i campi si coloreranno di rosso: il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, infatti, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di abusi.



