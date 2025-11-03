Totti regala a Spalletti una DeLorean: "Se tornassimo indietro faresti le stesse cose?" (VIDEO)

Fu celebre il regalo che Luciano Spalletti fece a Totti per i suoi 40 anni: un modellino della DeLorean, l'iconica macchina di "Ritorno al Futuro". "Così potrai scegliere se tornare indietro o andare nel futuro", disse il tecnico al tempo.

Ora, a distanza di anni, è stato Totti a regalare a Spelletti una DeLorean nell'ambito dello spot realizzato insieme per Amaro Montenegro, ma non un modellino, bensì un'automobile a grandezza originale. Il tecnico, svelata la grande sorpresa, si è lasciato andare ad una risata esclamando: "Con questa puoi tornare a giocare". "Dobbiamo decidere se andare indietro o avanti"; la risposta di Totti. "Andiamo avanti", afferma col sorriso Spalletti.

Ma non finisce qui, perchè Totti chiede a Spalletti: "Se tornassimo indietro faresti le stesse cose? Io si". Non si è fatta attendere la risposta divertita di Spelletti: "Allora anche io". "Vabbe quelle positive"; ha concluso Totti abbracciando l'attuale tecnico della Juve.