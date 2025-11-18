Tonetto compie 51 anni, il messaggio della Roma: "Tanti auguri!" (FOTO)

Giornata speciale per Max Tonetto, il quale compie 51 anni. L'ex terzino vestì la maglia della Roma dal 2006 al 2010 e collezionò ben 123 presenze, impreziosite anche dalla vittoria di tre titoli (Coppa Italia 2006/07 e 2007/08 e Supercoppa Italiana 2007/08). "Oggi Max Tonetto compie 51 anni: 4 stagioni, 123 presenze, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana. Tanti auguri, Max!", il messaggio del club giallorosso su X.

