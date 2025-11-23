Tennis: l'Italia vince per la terza volta di fila la Coppa Davis. La Roma celebra Cobolli: "Orgogliosi di te" (FOTO)

23/11/2025 alle 20:55.
cobolli-davis

Altro successo per l'Italia del tennis: Volandri e la squadra azzurra conquistano per la terza volta consecutiva - la quarta della storia - la Coppa Davis battendo la Spagna 2-0 grazie alle prestazioni di Berrettini e Cobolli. Su X arrivano anche i complimenti della Roma all'Italia e in particolare a Flavio Cobolli, romanista e protagonista della rimonta contro Munar: "SUPER COBOLLI! L'Italia conquista la sua quarta Coppa Davis, la terza consecutiva! Congratulazioni a tutta la squadra: siamo orgogliosi di te, Flavio".