Perotti: "Ho litigato con 13 allenatori su 15, anche con Spalletti. Magari non ci parlavamo, ma in campo mi ammazzavo per lui" (VIDEO)



Un aneddoto che racconta qualcosa della personalità di due ex giallorossi: Diego Perotti e Luciano Spalletti. A svelarlo è proprio Perotti, uno dei protagonisti della seconda Roma allenata dal tecnico di Certaldo. Durante un'intervista per il format "Calcio Selvaggio", l'attaccante argentino ha parlato senza filtri del suo rapporto con gli allenatori, ammettendo di aver "litigato con 13 su 15".

Inevitabile la domanda su Spalletti. "Col mister ho litigato, e pure di brutto," ha confermato Perotti. "Penso siano pochi quelli che non hanno litigato con lui". Nonostante gli scontri, però, l'argentino ha espresso una stima professionale per il suo ex allenatore: "Per me rimane forte. Se dovevo entrare in campo, mi ammazzavo per lui. Poi magari non ci parlavamo".

Perotti ha poi concluso con una riflessione più ampia: "Il calcio è anche quello, è il riuscire a separare la parte emotiva con la parte lavorativa, perché questo alla fine è un lavoro. Ci sono tante sfumature che si devono giudicare e non solo un risultato o una giocata".



