Lazio: presentata la nuova aquila. Ma Bernabé tuona: "Quella nella foto è Olimpia" (VIDEO)

Lazio ancora alle prese con l'aquila e l'ex falconiere biancoceleste Juan Bernabé. Oggi su X il club di Lotito ha presentato la nuova aquila (senza nome) mostrando anche una foto. Ma in serata lo spagnolo ha pubblicato un video su Instagram dicendo che l'aquila nello scatto è Olimpia. "L’aquila che appare in tutte le foto sui social media relative alla nuova aquila è Olimpia - scrive -. Le cose stanno andando di male in peggio, come chi prendendo in giro. Abbracci".





