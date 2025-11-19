La Roma ricorda la leggendaria punizione di Batistuta contro il Verona: "25 anni fa" (VIDEO)

Il 19 novembre 2000 andò in scena allo Stadio Bentegodi il match tra Hellas Verona e Roma e i padroni di casa passarono in vantaggio con il rigore di Oddo. Successivamente arrivò la reazione dei giallorossi con Vincent Candela e Francesco Totti e a chiudere la partita ci pensò Gabriel Omar Batistuta con una punizione leggendaria dal limite dell'area. Il centravanti calciò potentissimo e la conclusione divenne imparabile per il portiere avversario. Alla fine arrivò anche il poker dei capitolini e la firma fu sempre quella di Batistuta. A 25 anni di distanza la Roma ha voluto ricordare proprio l'iconica punizione dell'attaccante argentino: "25 anni fa, Gabriel Omar Batistuta", la didascalia che accompagna il video pubblicato su X.

25 anni fa ?



? Gabriel Omar Batistuta ?#ASRoma pic.twitter.com/BpsTcffDxK — AS Roma (@OfficialASRoma) November 19, 2025



