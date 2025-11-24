La Roma ricorda il primo gol di Mancini in giallorosso: "Sei anni fa. Poi ne ha fatti altri 18..." (VIDEO)

La Roma celebra Gianluca Mancini e ricorda tramite un tweet la prima rete messa a segno dal difensore in maglia giallorossa. Esattamente sei anni fa, in occasione di un match casalingo contro il Brescia vinto 3-0, 'Mancio' segnò al volo con il destro sulla sponda di testa di Chris Smalling la rete del momentaneo raddoppio. "Sei anni fa il Mancio segnava contro il Brescia il suo primo gol in giallorosso - scrive la Roma su X -. Poi Gianluca ne ha fatti altri 18…".

