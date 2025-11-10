La Roma ricorda Ennio Morricone a 97 anni dalla nascita: "Leggendario compositore, appassionato romanista"

La Roma ricorda Ennio Morricone nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo novantasettesimo compleanno. Nato il 10 novembre 1928, l'iconico compositore e noto tifoso giallorosso si spense il 6 luglio 2020 al Campus Bio-Medico, dove era ricoverato in seguito a una caduta che gli causò la rottura del femore. "Il 10 novembre 1928 nasceva Ennio Morricone - il messaggio del club capitolino su X -. Leggendario compositore, appassionato romanista".

Leggendario compositore, appassionato romanista




