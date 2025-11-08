Julio Sergio compie 47 anni, gli auguri della Roma: "Buon compleanno!" (FOTO)

Giornata speciale per Julio Sergio, il quale compie 47 anni. L'ex portiere brasiliano arrivò nella Capitale nell'estate del 2006, ma esordì soltanto nella stagione 2009/10 e successivamente divenne titolare. L'estremo difensore vestì la maglia della Roma in 61 occasioni ed è sempre rimasto legato ai colori giallorossi. "Julio Sergio compie oggi 47 anni. 61 presenze in giallorosso. Buon compleanno, Julio!", il messaggio del club su X.
