Julio Sergio compie 47 anni, gli auguri della Roma: "Buon compleanno!" (FOTO)

08/11/2025 alle 10:06.
screenshot-2024-03-23-123405

Giornata speciale per Julio Sergio, il quale compie 47 anni. L'ex portiere brasiliano arrivò nella Capitale nell'estate del 2006, ma esordì soltanto nella stagione 2009/10 e successivamente divenne titolare. L'estremo difensore vestì la maglia della Roma in 61 occasioni ed è sempre rimasto legato ai colori giallorossi. "Julio Sergio compie oggi 47 anni. 61 presenze in giallorosso. Buon compleanno, Julio!", il messaggio del club su X.