Instagram, Wesley dopo Brasile-Senegal: "Indossare questa maglia è il mio più grande orgoglio". E Celik ringrazia la 'sua' Bursa (FOTO)

Il Brasile di Carlo Ancelotti si prepara in vista del Mondiale del 2026 e batte 2-0 il Senegal nell'amichevole disputata all'Emirates Stadium di Londra. La Selecao ha chiuso la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Estevao al 28' e Casemiro al 35'. Poco più di 25 minuti in campo per Wesley, entrato al 61' al posto dell'infortunato Gabriel: "Indossare questa maglia è il mio più grande orgoglio - il messaggio del terzino della Roma su Instagram al termine della gara -. Continuiamo a inseguire i nostri obiettivi".





Anche Zeki Celik ha pubblicato su Instagram alcune foto della vittoria per 2-0 contro la Bulgaria , che è valsa il pass per il playoff per il Mondiale: "Indossare la maglia della nazionale è un orgoglio che provo ogni volta che torno a Bursa, la città dove sono cresciuto. Grazie Bursa!".



