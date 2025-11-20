Instagram, Soulé non si ferma: lavoro extra in palestra con il personal trainer (FOTO)

Nessuna pausa per Matías Soulé. L'attaccante argentino, rimasto a Trigoria durante la sosta per le nazionali, non si ferma e continua a lavorare intensamente per farsi trovare al top della forma in vista della ripresa del campionato contro la Cremonese.

A testimoniarlo sono alcune storie pubblicate sui social. Il giallorosso ha infatti condiviso video in cui si allena con i pesi, seguito dal suo personal trainer.