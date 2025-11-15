Instagram, Soulé festeggia con Dybala: "Buon compleanno, fratello". Arrivano anche gli auguri di Bailey e Wesley (FOTO)

Un legame forte, dentro e fuori dal campo. Matías Soulé ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al suo compagno di squadra e connazionale Paulo Dybala anche con una storia pubblicata sul suo profilo social. Nello scatto, si vede la Joya sorridente, con un piccolo dolce con due candeline giallorosse tra le mani. La dedica di Soulé all'amico è semplice: "Buon compleanno, fratello".

Anche l'attaccante giamaicano Leon Bailey ha dedicato un pensiero al compagno, pubblicando una foto che li ritrae vicini in campo durante una partita: "Buon compleanno fratello!".

Anche Wesley ha dedicato una storia e un messaggio d'auguri al compagno argentino: "Buon compleanno fratello".