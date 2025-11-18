Instagram, Pisilli mantiene la promessa fatta al piccolo Emanuele: "Al prossimo gol in nazionale esulto con la tua linguaccia" (FOTO)

Ecco spiegata l'esultanza di Niccolò Pisilli dopo il gol segnato al Montenegro nell'1-4 di questo pomeriggio. Il centrocampista della Roma e della nazionale Under 21 aveva promesso di celebrare un eventuale gol in questo modo al piccolo Emanuele, che su Instagram ha scritto: "Promessa mantenuta! "Ema al prossimo gol in nazionale esulto con la tua linguaccia" e in una settimana il mio amico Niccolò Pisilli fa prima un gol pazzesco con la Polonia e poi quattro giorni dopo segna ancora contro il Montenegro nelle qualificazioni europei u21! Che questo ragazzo sia un futuro campione ci sono pochi dubbi, la cosa che mi fa più felice è che sia un mio grande amico e che abbia voluto fortemente dedicarmi il gol, ti voglio bene Niccolò, grazie per questo regalo bellissimo".



