Instagram, Mancini: "Avanti sulla nostra strada". Pellegrini ringrazia Dovbyk: "Thank you"

Vittoria importante per la Roma, che batte 0-2 i Rangers e trova il secondo successo stagionale in Europa League. Dopo la gara, Gianluca Mancini ha espresso tutta la propria soddisfazione su Instagram commentando la vittoria. "Tre punti importanti, avanti sulla nostra strada", ha scritto il difensore.

Serata importante anche per Lorenzo Pellegrini, autore del gol del raddoppio su un bell'assist di Dovbyk. E il numero 7 dopo la partita ha ringraziato su Instagram il centaravanti ucraino: "Thank you"