Instagram, l'abbraccio social di Dybala a El Aynaoui: "Congratulazioni" (FOTO)

Paulo Dybala celebra il momento di Neil El Aynaoui. Dopo il primo gol in giallorosso siglato dal centrocampista marocchino contro il Midtjylland, la Joya ha voluto fargli i complimenti pubblicamente: in una storia social, l'argentino ha postato una foto dell'esultanza del compagno aggiungendo il messaggio "Congratulazioni" per il compagno. Dybala ha poi pubblicato un post riguardante la partita: "Forza Roma, continuiamo"





Anche Leon Bailey, tornato in campo dopo l'infortunio, ha celebrato la vittoria della Roma sul Midtjylland: "+3 in casa e primo assist. Andiamo" .





Ecco il commento di Matias Soulé: "Grande partita di squadra. Testa a domenica, daje Roma".





Anche Wesley ha commentato la bella vittoria della Roma tramite un post su Instagram: "Andiamo"



