Instagram, la fidanzata di Pisilli nella giornata contro la violenza sulle donne: "Non permettete mai a nessuno di prendere il controllo su di voi" (FOTO)

Ricorre oggi la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e sui social arriva il messaggio di Anastasia Conti, nipote di Bruno Conti e attuale fidanzata del centrocampista Niccolò Pisilli, in cui racconta la sua precedente relazione. "Siate in grado di distinguere l'amore vero dalla possessività, dalla tossicità, dalla falsità - scrive -. Non permettete mai a nessuno di prendere il controllo su di voi, di usarvi come se foste niente, solo perché manipolate da un amore che sembra vero ma che in realtà non lo è. Non permettete a nessuno di decidere come dovete vestirvi, cosa potete o non potete fare, cosa dovete o non dovete pubblicare sui vostri social e non privatevi mai di niente. Non perdonate solo per paura di perdere quella persona: ai primi segnali di allarme, andate via, perché dopo sarà troppo tardi. Ci sarà qualcuno che vi accetterà e vi amerà per quello che siete, con tutti i pregi e difetti che ognuna di noi ha. Non abbiate paura di andare avanti, troverete l'amore che vi meritate".

La ragazza ha condiviso il messaggio per raccontare la sua storia con l'ex fidanzato, accompagnando il post con una foto che mostra un orecchio sanguinante (scatto che risale a un anno fa).