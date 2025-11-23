Instagram, i complimenti di Dybala dopo la vittoria contro la Cremonese: "Bravissimi" (FOTO)

La Roma continua a sognare e vola momentaneamente da sola in testa alla classifica in seguito alla vittoria per 1-3 in casa della Cremonese grazie alle reti di Matias Soulé, Evan Ferguson e Wesley. Paulo Dybala, ancora ai box a causa di un infortunio, ha seguito la partita da casa e si è complimentato con i propri compagni di squadra: "Bravissimi", il messaggio della Joya in una storia su Instagram accompagnato anche dall'emoji degli applausi.