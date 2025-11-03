Giornata importante in casa Pellegrini. Nicolò, il terzo genito del centrocampista giallorosso compie infatti 2 anni. E il numero 7 della Roma, su Instagram, ha condiviso dei loro scatti con un messaggio con un messaggio: "Auguri tempesta.
Ti amo"
Instagram, gli auguri di Pellegrini per il compleanno del figlio: "Auguri tempesta, ti amo" (FOTO)
03/11/2025 alle 18:13.
