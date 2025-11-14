Instagram, Ferguson esalta la sua Irlanda: "Che notte". Konè dopo la vittoria della Francia: "Grazie Dio"

Grande impresa ieri sera dell'Irlanda, che pur senza Evan Ferguson, ha battuto 2-0 il Portogallo di CR7 e continua a sperare nella qualificazione mondiale. E l'attaccante giallorosso, in attesa di capire se potrà aggregarsi per la sfida contro l'Ungheria, ha gioito per la vittoria dei compagni. "Che notte", ha scritto su Instagram.

Gioia anche per Manù Konè, in campo 80 minuti nella vittoria della sua Francia contro l'Ucraina. "Cammino verso la Coppa del Mondo, grazie Dio", ha scritto il giallorosso