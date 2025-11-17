Instagram, Ferguson allo Scholars per seguire l'impresa della sua Irlanda (FOTO)

Evan Ferguson ha dovuto rinunciare alla chiamata della sua Irlanda a causa di una distorsione alla caviglia rimediata tempo fa contro il Parma. L'attaccante, però, non ha rinunciato a seguire i suoi compagni compiere la storia. I Boys in Green, infatti sotto 2-1 in casa dell'Ungheria, hanno fatto partite una rimonta, grazie alla tripletta di Troy Parrott, che li ha portati ai playoff all'ultimo respiro. Dopo aver battuto anche il Portogallo, ora la Nazionale irlandese sogna in grande. Il giocatore della Roma ha dunque scelto di guardarsi la partita in compagnia dei suoi compatrioti ed è stato fotografato allo Scholars, un noto pub irlandese della Capitale.



